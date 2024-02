Sada Cruzeiro ganha clássico e mantém série invicta na Superliga

Mais líder do que nunca! Após faturar o décimo título do Campeonato Sul-Americano de Clubes, o Sada Cruzeiro aproveitou o embalo da conquista para derrotar o arquirrival Itambé Minas pela Superliga Masculina de vôlei. Nesta segunda-feira (19), as duas equipes mineiras fizeram o clássico pela quinta rodada do returno e a Raposa levou a melhor com o placar de 3 sets a 0 (25/23, 25/21 e 25/21)

O destaque da partida ficou com o central Celdenilson, que marcou sete pontos e levou o prêmio de melhor em quadra. López foi quem fez mais pontos pelo Sada Cruzeiro no jogo com 11. Rodriguinho também se destacou ao sair do banco no segundo set e finalizar o confronto com 10 pontos. Do lado do Minas, Paulo Vinicius marcou 13 pontos.

A vitória mantém o Sada Cruzeiro na liderança da primeira fase com 45 pontos, abrindo nove para o segundo colocado Farma Conde. Além disso, os comandados de Filipe Ferraz devolvem repetem o triunfo contra o Minas no primeiro turno e engatam uma sequência de seis jogos sem perder. Já os minastenistas perderam pela segunda vez seguida e perderam e caíram para a sétima posição.