Luisa Stefani cai na primeira rodada do WTA 1000 de Dubai

Não será nesta semana que Luisa Stefani levantará mais um troféu. Repetindo a parceria com Demi Schuurs na gira de torneios no Oriente Médio, a tenista brasileira caiu na primeira rodada do WTA 1000 de Dubai. Assim, a dupla perdeu para Timea Babos (HUN) e Marie Bouzkova (CZE) por 2 sets a 1 (6/3, 3/6 e 0/10) e se despediu do torneio. Portanto, o Brasil não tem mais representantes nas chaves de simples ou duplas.

Logo após conquistarem o WTA 1000 de Doha, havia uma grande expectativa da dupla cabeça de chave número 5, Luisa e Demi, repetirem o feito nos Emirados Árabes Unidos. No entanto, a brasileira e a holandesa sofreram uma virada na primeira partida do torneio em Dubai. O revés ocorreu, sobretudo, para uma dupla em que uma das integrantes já foi a número um no ranking de pares feminino.