Joinville e Araguari vencem confrontos diretos na Superliga

Dois confrontos diretos na parte de baixo do G8 agitaram a noite desta segunda-feira (19) na Superliga Masculina de vôlei. Em São Paulo, o Joinville derrotou o Guarulhos e encostou no rival na briga por um lugar no G4. No interior de Minas Gerais, o Araguari bateu o Suzano de virada e subiu para a sexta posição.

O duelo entre Guarulhos e Joinville foi um confronto direto na briga pela quinta posição na tabela. O time catarinense levou a melhor venceu por 3 sets a 0 (25/21, 20/25, 25/18 e 25/21) e diminuiu a diferença entre as equipes para dois pontos. Por outro lado, além de ver o rival encostar, o time paulista perdeu a chance de empatar a pontuação com o Sesi Bauru, que pode abrir cinco pontos de distância.

Enquanto isso, o Araguari derrotou o Suzano de virada por 3 sets a 1 (22/25, 25/19, 25/23 e 29/27) e subiu para a sexta posição. Contudo, o lugar na tabela é provisório porque o Minas joga o clássico contra o Sada Cruzeiro e pode retomar a colocação em caso de vitória. Mesmo assim, o time mineiro conseguiu abrir quatro pontos de diferença para a equipe paulista, que permaneceu em oitavo lugar com a derrota.