CBG anuncia novo patrocinador até o Mundial de 2025

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) divulgou o acerto com mais um patrocinador nesta segunda-feira (19). Em comemoração ao Dia do Esportista, a Neutrox, marca da Flora especialista em hidratação, vai se tornar a nova apoiadora do esporte no Brasil. A empresa que completa 50 anos em 2024 anunciou o acerto até o Campeonato Mundial de 2025, que será realizado no Brasil.

De acordo com o texto do anúncio, a ginástica tem uma conexão muito grande com os brasileiros. Leva a nossa música, ritmo, beleza e performance e representa o que o Brasil tem de mais expressivo. "O cabelo é a expressão de identidade de cada atleta que está sempre em evidência, fazendo parte de todo um conjunto muito bem pensado", comentou Daniel Tiraboschi, diretor da Unidade Cabelos da Flora.

"A Neutrox se une ao esporte que mais cresce e mais vence na atualidade! A Ginástica Brasileira é motivo de orgulho para todo o país. Nada melhor do que uma marca tão querida pelos brasileiros como nossa apoiadora", destacou Ricardo Resende, diretor-geral da CBG.