Duplas 100% brasileiras caem na estreia do Rio Open

O Brasil já tem duas duplas a menos na chave principal do Rio Open de tênis. Nesta segunda-feira (19), as parcerias de Marcelo Zormann com João Fonseca e a de Marcelo Demoliner e Felipe Meligeni se despediram na primeira rodada do torneio. Zormann e Fonseca perderam de alemães, enquanto Demoliner e Meligeni caíram para franceses.

As partidas começaram quase que simultâneamente e terminaram assim também. Contudo, a primeira derrota veio com João Fonseca e Marcelo Zormann. A dupla que furou o quali ontem enfrentou a parceria dos alemães Tim Puetz e Kevin Krawietz, cabeças de chave número 4 do torneio. Em dois sets decididos nos detalhes, os brasileiros acabaram superados com parciais de 7/6[6] e 7/5.

Em seguida, veio a confirmação da derrota de Marcelo Demoliner e Felipe Meligeni. Eles entraram na chave principal como convidados (wild card) e encararam os Fabien Reboul e Sadio Doumbia na primeira rodada. Depois de um primeiro set parcialmente parelho, os brasileiros sucumbiram na parcial seguinte e foram derrotados com parciais de 6/4 e 6/4.