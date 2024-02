Copa Ouro Feminina: onde ver e outras informações

A Copa Ouro Feminina com times da América do Sul vai dar seu pontapé inicial a partir desta terça-feira (20). O torneio acontece nos Estados Unidos até o dia 10 de março e vai contar com as 12 principais forças da Concacaf (Américas do Norte e Central) e Conmebol (América do Sul). Principal força sul-americana no futebol feminino, o Brasil entra na competição sob novo comando buscando bater de frente contra as canadenses e as anfitriãs.

Grupo e jogos do Brasil