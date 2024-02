Com duas vitórias de Vitor Ishiy, equipe masculina encerra fase de grupos

Com uma atuação excelente de Vitor Ishiy, o Brasil venceu a Malásia por 3 a 1. Desta forma, o Brasil encerra a fase de grupos do Mundial de Tênis de Mesa por equipes com duas vitórias e duas derrotas e fica no aguardo dos últimos confrontos do grupo 7 para saber se obteve a classificação e qual posição no grupo.

O jogo marcou o início da quarta rodada no grupo 7. Além disso, o Brasil é a equipe que folga na quinta e última rodada. Desta maneira, o país espera o desenrolar de mais três confrontos para entender em que posição se classificará. Eslovênia e Canadá jogam às 10h da manhã desta segunda-feira (19). Enfim, pela última rodada, Canadá e Singapura se enfrentam, e Eslovênia e Malásia encerram as atividades no grupo 7, na manhã desta terça-feira (20).

A vitória do tênis de mesa masculino sobre a Malásia

O início do jogo foi marcado por 'apagões'. Vitor Ishy chegou a liderar o primeiro set contra Choong Jagen, da Malásia por 5 a 4, mas levou sete pontos seguidos e o atleta da Malásia venceu por 11 a 5. No segundo set, Vitor Ishiy chegou a ter 8 a 6 contra, mas fez cinco pontos seguidos para vencer 11 a 8. O terceiro foi mais acirrado, e Choong chegou a liderar por 9 a 8, mas Ishiy foi bom no momento decisivo e venceu por 11 a 9. No quarto set, Vitor Ishiy foi amplamente superior e venceu por 11 5.