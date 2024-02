Brasil sofre revés para Japão no Mundial por equipes feminino

Em duro desafio pelo Campeonato Mundial por Equipes, em Busan, na Coreia do Sul, a Seleção feminina do Brasil acabou superada em 3 jogos a 0 pelo Japão, o atual time número 2 do mundo. O encontro foi válido pela fase de grupos, com as brasileiras se mantendo firmes na disputa pela inédita vaga na segunda fase.

Com cinco atletas entre as 25 melhores do ranking, as japonesas são favoritas ao pódio na competição e já garantiram matematicamente o primeiro lugar do Grupo 2. Assim, no primeiro jogo, Giulia Takahashi (87º) desafiou Hina Hayata, a número 5 do Mundo. Porém, a japonesa superou a brasileira em sets diretos, com as parciais de 5/11, 4/11 e 4/11.

Em seguida, foi a vez de sua irmã, Bruna Takahashi (22º) entrar para a mesa. Então, a brasileira mais bem colocada no ranking fez um jogo equilibrado contra Miwa Harimoto (16º), com exceção do último set. Mesmo assim, a derrota ocorreu por 3 a 0, parciais de 10/12, 8/11 e 3/11. Fechando a programação, Bruna Alexandre (229º) mediu forças com Miu Hirano (18º). Também foi superada em sets diretos, com as parciais de 8/11, 3/11 e 5/11.