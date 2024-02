Brasil é campeão geral do Aberto dos EUA com 16 medalhas

O domingo (18) foi de muitas conquistas para o taekwondo do Brasil. O país terminou o US Open Taekwondo Championships como o grande campeão geral das categorias adulto. Assim, os lutadores brasileiros subiram ao pódio em 16 oportunidades, sendo quatro delas no lugar mais alto. Ao todo, foram quatro ouros, cinco pratas e sete bronzes para os atletas nacionais.

O Brasil está com tudo dentro do continente americano no taekwondo. Logo após conquistar 14 medalhadas no Aberto do Canadá, os lutadores do país cruzaram a fronteira para aumentar a contagem de pódios dentro do Aberto dos Estados Unidos. Dessa forma, a competição, que ocorreu em Reno, no estado de Nevada, consagrou os brasileiros como os maiores vencedores. Além disso, Clayton dos Santos foi eleito o melhor técnico do evento.

Então, o Brasil ouviu o hino nacional ao subir no lugar mais alto do pódio com quatro atletas. Primeiramente com Raiany Fidelis (-73 kg), a única lutadora entre as brasileiras de todas as categorias que foi campeã. Em seguida, Giovanni Aubin (-54 kg), Luiz Aquino (-58 kg) e Gabriel Fabre (-63 kg).