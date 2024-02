Yago se emociona após título da Copa da Sérvia

"É incrível! Desde o primeiro contato com eles, desde o momento que assinei, me mandam muitas mensagens. No começo não foi nada fácil, o basquete é de um nível diferente, são jogadores diferentes, precisei me adaptar e não estava muito bem. Mas eles continuaram me apoiando e, agora, estão me apoiando ainda mais. Gosto disso, gosto de ter os fãs do lado, me sinto mais feliz e confiante, posso jogar melhor, fazer mais coisas para ajudar o time", contou o brasileiro.

Yago na Eliminatórias da AmeriCup 2025

O armador volta ao Brasil com destino em São Paulo para se apresentar nesta segunda-feira, 19, para os treinos visando as Eliminatórias da AmeriCup 2025. A seleção enfrenta o Paraguai no dia 23 de fevereiro no Ginásio Wlamir Marques.

"A expectativa é a melhor possível, estou ansioso e com saudade do Brasil. Esse é um ano importante, a começar pelos jogos contra o Paraguai, mas também pelo Pré-Olímpico que vem mais à frente, que é o nosso maior objetivo. Vamos brigar pela vaga em Paris, confio muito no nosso grupo, vamos fazer o nosso melhor e queremos começar o ano com bons resultados", completou o jogador.