Sada Cruzeiro x Minas - Superliga masculina: onde ver ao vivo

No dia 20 de dezembro, Sada Cruzeiro recebeu o confronto e venceu por 3 a 0, com parciais de 25/14, 25/23 e 25/21. Na ocasião, o confronto definiu o retorno do Sada Cruzeiro à liderança, enquanto o Itambé Minas ainda era terceiro colocado e sonhava em assumir a liderança do torneio.

Com 44 sets ganhos contra 7 perdidos, o Sada Cruzeiro perdeu apenas um jogo neste torneio. Foi dia 11 de janeiro, por 3 sets a 2, contra o Farma Conde. O último jogo do Cruzeiro terminou com uma vitória por 3 a 0 sobre o Vôlei Guarulhos em 9 de fevereiro, enquanto o Minas perdeu para o Apan Blumenau, também em sets diretos, no dia 8 de fevereiro.

Ficha técnica

Sada Cruzeiro x Itambé Minas

Competição: Superliga masculina de vôlei - 16ª rodada (5ª rodada do segundo turno)

Data e hora: segunda-feira (19/02), às 21h

Local: Arena Minas - UniBH, em Belo Horizonte (MG)

Onde assistir ao vivo: Sportv 2