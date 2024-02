Minas vira sobre Praia no tie break e é campeão Sul-Americano

O terceiro set foi todo do Minas, que teve mais movimentação e conseguiu abrir parcial com 7 a 1 e manteve muita energia nas viradas de bola e contra-ataques. Desse modo, o Praia não conseguiu resistir a reação e viu as adversárias abrirem larga vantagem no marcador, com mais de 6 pontos de diferença. O time de Nicola Nigro fechou o set em 25 a 19.

Reação do Minas

As atuais campeãs do torneio começaram o quarto set devagar, com pouco aproveitamento em contra-ataques e teve que correr atrás do Minas até os 10 pontos. O técnico Paulo Coco colocou em quadra a oposta Tainara, na tentativa de fazer as praianas reagirem, mas não foi o suficiente para impedir as adversárias a levarem para o set desempate, com 25 a 22.

No tie break, o Minas começou com 3 a 0, obrigando Paulo Coco pedir tempo técnico para reorganizar o time. Entretanto, o Praia seguiu acuado pelos ataques das adversárias, pontuando após 5 a 0 no marcador. O Praia melhorou os aproveitamentos, mas não foi o suficiente. O Minas fechou o jogo em 15 a 11 e levou o título sul-americano de clubes.

Sesi Bauru vence Regatas Lima e é bronze

A equipe do Sesi Bauru derrotou o Regatas Lima, do Peru, e conquistou a medalha de bronze no Sul-Americano de clubes. O time paulista aplicou o placar de 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 25/15, 21/25 e 25/21.