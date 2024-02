Matheus Becker se despede da Copa Mundo Júnior em Dourdan

A vida é marcada por transições, sejam elas no campo pessoal ou no profissional. No caso de Matheus Becker, pode-se dizer que aconteceu em ambas as partes. Neste domingo (18), o jovem esgrimista de 19 anos entrou na pista pela última vez em uma etapa da Copa do Mundo Júnior. Ao lado dos colegas Thomas Fasting e Renato Saliba, ele se despediu do torneio de base com a 10ª posição na disputa do sabre por equipes.

A campanha da equipe brasileira na etapa realizada em Dourdan, na França, encerrou no primeiro confronto. Estreando contra a China nas oitavas, o trio brasileiro perdeu de 45 a 29. Como resultado da derrota na primeira partida, o time não entrou na chave de reclassificação pelo 5º lugar e se despediu do torneio.

Na etapa da Copa do Mundo Júnior de sabre em Dourdan, Matheus Becker encerrou sua campanha individual com a 39ª colocação. Nas poules, ele fez uma campanha quase perfeita e venceu quatro dos cinco jogos. Contudo, acabou superado no primeiro confronto eliminatório para Magusd Hueseynli, esgrimista do Azerbaijão.