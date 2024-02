João Victor Castro disputa quatro provas e fica no top10 na principal

Mais tarde ele ainda voltou para competir com Babacool no CSI4* Medium Tour 1.40, com premiação de 2.075 euros. Na segunda fase ele terminou em 32º lugar, com quatro pontos perdidos, terminando em 34s71. Pedro Veniss leva 30 euros por top20 Outro brasileiro que não saiu zerado no Grand Prix de hipismo saltos em Vejer de la Frontera foi Pedro Veniss, que ganhou 30 euros pelo 17º lugar no CSI4* Big Tour 1.45. Ele não cometeu faltas, mas completou o percurso em 67s87, quase 10 segundo atrás do vencedor Jesus Garmendia Echevarria, da Espanha. Ellen Whitaker e Ava Vernon, do Reino Unido, completaram o pódio. João Victor Castro e Pedro Veniss voltaram ainda neste domingo. Na sua quarta prova do dia, o CSI4* Medium Tour 1.30, ele competiu com Giulia Hoy e ficou em 19º, pouco a frente de Pedro Veniss, com Nimrod de Muze Imperio Egipcio. Enquanto João Victor terminou em 39s12, Pedro completou em 41s51. A competição que distribuiu mil euros, foi vencida pela britânica Nicole Lockhead Anderson. Outros brasileiros em Vejer de la Frontera Ainda no Grand Prix de Vejer de la Frontera, João Paulo Pereira dos Santos participou com dois cavalos no CSI4* Small Tour 1.30 neste domingo que premiou 707 euros para 13 atletas. Com Cromwell de Muze, ele completou sem faltas em 63s96 e ficou justo em 13º lugar, recebendo sete euros. Com Marilyn Monroe Reuvekamps, ele completou mais rápido (62s97), mas cometeu uma falta e ficou em 30º lugar, com quatro pontos perdidos.