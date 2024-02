Ítalo Ferreira é o único sobrevivente masculino em Sunset Beach

Yago Dora também não conseguiu encontrar boas ondas e caiu para Rio Waida, da Indonésia, por 10.03 a 7.46. Yago e Gabriel Medina agora vão para Porto Rico disputar o ISA Games, ao lado de Filipe Toledo. Filipinho desistiu da temporada deste ano da WSL mas segue treinando para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

O confronto entre Liam O'Brien e Caio Ibelli teve melhores ondas, mas o australiano conseguiu ser superior e venceu por 12.77 a 11.54.

Ítalo Ferreira deve voltar só na quarta

A etapa de Sunset Beach tem pausa nesta segunda devido a um feriado nacional nos Estados Unidos. O Dia do Presidente impede que as competições aconteçam e portanto a próxima chamada será apenas na terça-feira. A etapa terá dessa forma apenas três dias para encerrar as atividades, já que a janela se encerra na quinta-feira (22). O torneio feminino, que conta com Tatiana Weston-Webb e Luana Silva, ainda não começou. Portanto, a expectativa é que as finais masculinas sejam só na quarta-feira.