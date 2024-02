Felipe Meligeni fura quali do Rio Open e estreia contra argentino

Felipe Meligeni Alves e Matheus Pucinelli tiveram sortes diferentes na segunda rodada do torneio qualificatório do Rio Open, ATP 500 de tênis. Neste domingo (18), Felipe Meligeni venceu o argentino Juan Martin Cerúndolo, enquanto Matheus Pucinelli caiu para o francês Corentin Moutet.

A vitória de Felipe veio em sets diretos, com parciais de 6/3 7/6. É a terceira vez que ele disputará a chave principal. Convidado em 2020 e 2022, ele caiu na estreia em ambas. De acordo com levantamento do site Tênis Brasil, foi a primeira vez que um brasileiro venceu duas partidas no quali e se classificou nos dez anos de torneio.

João Fonseca e Marcelo Zormann furam quali de duplas

João Fonseca e Marcelo Zormann venceram o alemão Yannick Hanfmann e o peruano Juan Pablo Varillas por 2 sets a 1, com parciais de 6/3 4/6 10/1. Foi a única chave de duplas disputada no quali. Na derrota brasileira do dia, o francês Corentin Moutet venceu Matheus Pucinelli por 2 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3.