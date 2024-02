Equipe feminina emplaca virada épica sobre Luxemburgo no Mundial

Situação no Mundial

Com o resultado, o Brasil chegou a duas vitórias no torneio feminino do Mundial por equipes de tênis de mesa. Dessa forma, encaminhou sua classificação para o mata-mata da competição. A equipe aparece em segundo lugar do grupo 2, atrás apenas do Japão, que, inclusive, será o seu próximo adversário na competição, em duelo que acontecerá na segunda-feira (19), às 08h (horário de Brasília).

O Mundial por equipes de tênis de mesa conta com a participação de 40 países em cada naipe, que estão divididos em oito grupos de cinco. Após jogarem entre si, os líderes de cada chave avançam de forma direta às oitavas de final, enquanto os segundos e terceiros colocados disputam a primeira rodada do mata-mata. O quarto e o quinto do grupo dão adeus à competição.

Equipe masculina perde para Eslovênia

A equipe masculina do Brasil também entrou nesta madrugada e perdeu para a Eslovênia, principal força da chave, em quatro jogos. Vitor Ishiy foi derrotado por Deni Kozul por 3 a 2 (12/14, 11/4, 11/4, 6/11 e 11/6) e Guilherme Teodoro sofreu revés para Darko Jorgic por 3 a 0 (11/4, 11/9 e 11/4). Carlos Ishida reagiu e bateu Peter Hribar por 3 a 2 (11/5, 4/11, 11/6, 8/11 e 11/8). Na sequência, porém, Darko Jorgic superou Vitor Ishiy por 3 a 0 (11/8, 11/8 e 11/5) e deu números finais ao duelo.

Agora, o Brasil acumula uma vitória (Canadá) e duas derrotas (Singapura e Eslovênia) na disputa masculina do Mundial, aparecendo em segundo lugar no grupo 7. A equipe só tem um jogo para fazer: enfrentará a Malásia neste domingo (19), às 22h. Em caso de triunfo, poderá se classificar para o mata-mata, também a depender de uma combinação de resultados.