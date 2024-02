Corinthians vence Cruzeiro e conquista o tri da Supercopa

O Corinthians é tricampeão da Supercopa Feminina de Futebol. Neste domingo (18), empurradas pela Neo Química Arena lotada, as Brabas emplacaram mais um título nacional derrotando o Cruzeiro por 1 a 0. Duda Sampaio, em cobrança de falta, marcou o gol da vitória.

O primeiro tempo foi repleto de alternativas. Jogando em casa, o Corinthians assumiu as rédeas da partida na parte ofensiva, mas o Cruzeiro balançou as redes primeiro. Com o auxílio do VAR, o gol das Cabulosas acabou anulado. A partida seguiu com as Brabas com maior volume de jogo enquanto as mineiras exploravam bem as transições de ataque. Mesmo assim, o placar encerrou a primeira etapa inalterado.

As coisas começaram a fluir para as Brabas no segundo tempo. Com dois minutos de bola rolando, Duda Sampaio contou com falha da barreira cruzeirense para abrir o placar em cobrança de falta. A pressão continuou e as donas da casa ficaram perto de marcar o segundo gol com Gabi Portilho acertando o travessão. O jogo ficou morno até os minutos finais, quando o Cruzeiro empatou com Byanca Brasil. O VAR entrou em ação novamente e anulou o gol das Cabulosas pela segunda vez.