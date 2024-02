Com Rayssa e Kelvin, seis brasileiros inscritos na SLS Paris

A temporada de 2024 da SLS, a Liga de Skate Street, já vai começar. A primeira das oito etapas do circuito ocorre em Paris no dia 24 de fevereiro e contará com a atual campeã mundial Rayssa Leal na disputa do título. Ela é a única brasileira dentre as mulheres. Já no outro naipe, Giovanni Vianna, campeão do Super Crown 2023, também é um dos candidatos a conquistar a primeira etapa do ano. Mais quatro brasileiros estão inscritos, Kelvin Hoefler, Felipe Gustavo, Lucas Rabelo e Filipe Mota.

A etapa francesa vai respeitar as regras implementadas na última temporada. Dentre os homens, serão 20 skatistas, divididos em quatro baterias com cinco atletas. Avançam para a final apenas os melhores da cada bateria, além dos dois melhores segundos colocados do geral, desse modo resultando em seis finalistas.

Já no feminino, serão apenas duas baterias com cinco atletas cada. As três primeiras de cada bateria avançam para a decisão, também totalizando seis finalistas.