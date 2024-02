Com mãe vice-campeã, Luiz Felipe de Azevedo Neto é 12º em Sharjah

Pai, mãe e filho competiram juntos nos Emirados Árabes Unidos! Com pai brasileiro e mãe belga, Luiz Felipe de Azevedo Neto, de 19 anos, não só compete pelo Brasil, mas foi o principal destaque da equipe nacional neste fim de semana na Copa do Mundo de Sharjah de Hipismo Saltos. Neste domingo (18), no Grand Prix H.H. Sharjah Ruler Cup, principal prova do evento CSI5*, o jovem atleta foi 12º, enquanto seu pai, Luiz Felipe de Azevedo Filho, ficou em 22º. Já pela Bélgica, Celine de Schoonbroodt de Azevedo, levou a medalha de prata. Ainda pelo Brasil, Luciana Diniz e Mariana Chaves terminaram em 25º e 35º respectivamente.

Foi um fim de semana de excelentes resultados para Luiz Felipe de Azevedo Neto, que se apresenta como uma das jovens promessas do hipismo brasileiro. No sábado, ele terminou em segundo lugar na principal prova do dia, o CSI5*-W - Sharjah Sports Council Cup, pelo qual faturou um prêmio de 12 mil euros. Ele ficou só atrás do português João Marquilhas.

Ele representa a terceira geração de atletas na família com destaque no hipismo brasileiro. Seu avô é Luiz Felipe de Azevedo, membro da equipe medalhista olímpica do Brasil em Atlanta-1996 e Sydney-2000.