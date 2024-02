Camila Mazza fica perto do pódio no Grand Prix de Opglabbeek

Camila Mazza de Benedicto foi quem mais chegou perto do pódio entre os brasileiros no Grand Prix de Saltos em Opglabbeek, na Bélgica. Montada em Honey Lady, Camila ficou com o quarto lugar da categoria CSI4* a 1m45. Alexandre Gadelha também na prova, mas ele encerrou longe das primeiras posições.

A diferença de Camila para o pódio ficou em centésimos de segundo. Sem penalidades, ela completou o trajeto com 30s37. O holandês Pim Mulder levou a medalha de bronze com 30s25. O português Rodrigo Almeida faturou o ouro com 28s58, enquanto a prata acabou nas mãos da belga Elke Appeltans fazendo 29s78.

Além disso, vale destacar que Camila Mazza entrou em ação duas vezes no Grand Prix de Opglabbeek. Formando conjunto com Toulouse Van'T Prinsenveld Z, a brasileira também fez uma boa prova e fechou em 13º lugar com 0 penalidades e 33s29. Em 52º lugar, Alexandre Gadelha e Salamandra Baloubina enceraram a competição com 8 faltas.