Caio Bonfim e Viviane Lyra vencem Copa Brasil de Marcha Atlética

"É a Copa Brasil mais rápida da história. Em Brasília-2023, eu havia feito 1:21:55. E até o quarto colocado fez 1:23", disse Caio.

Além disso, no ano passado Caio foi medalhista de bronze no Mundial em Budapeste e eleito o melhor do atletismo de 2023 no Prêmio Brasil Olímpico do COB. Assim como Viviane, o brasileiro também tem o desejo de contribuir com a conquista da vaga na maratona de revezamento misto.

Outras competições

O próximo compromisso dos atletas é o Campeonato Sul-Americano de Recife (PE), que acontece no dia 10 de março.