Bia Haddad perde 10 games seguidos e se despede de Dubai

Bia Haddad se despediu precocemente do WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes. Neste domingo (18), a número 14 do ranking mundial encarou a italiana Jasmine Paolini (24º) na primeira rodada do torneio simples. Após sair na frente e ter um quebra acima no segundo set, a brasileira sofreu a virada perdendo 10 games seguidos e caiu com parciais de 4/6, 6/4 e 6/0.

Como resultado da derrota, Bia Haddad mantém a "freguesia" diante de Paolini no circuito profissional. Anteriormente, as duas haviam se encontrado duas vezes. A primeira aconteceu em 2016, quando a italiana levou a melhor nas quartas de Clermont-Ferrand, na França. A segunda vez foi no ano passado, em Pequim, na China, quando rival venceu de virada.

Na próxima rodada do WTA 1000 de Dubai, Jasmine Paolini tem pela frente a vencedora do confronto entre a canadense Leyla Fernandez e a norte-americana Bernarda Pera. Atualmente na posição 14 do ranking mundial, Bia Haddad entrou na chave da capital dos Emirados Árabes como a 11ª melhor ranqueada.