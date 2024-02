Baby cai na repescagem, e Brasil volta sem medalhas de Baku

O Brasil encerrou o Grand Slam de judô do Baku sem medalhas. Neste domingo (18), último dia de lutas na capital do Azerbaijão, o país foi representado por seis judocas em quatro categorias. O medalhista olímpico Rafael Silva, carinhosamente conhecido como Baby, ficou perto do pódio, mas acabou eliminado na repescagem.

Top 20 do ranking olímpico na categoria acima de 100kg, Rafael Silva iniciou sua campanha em Baku nas oitavas de final. Ele teve pela frente Arzen Kadzaev, sem bandeira, e venceu após o adversário receber o terceiro shido no golden score. Em seguida, perdeu as quartas para o local Dzhamal Gamzatkhanov com um ippon.

Apesar da derrota, Baby ganhou outra chance de subir ao pódio na repescagem. Na semifinal da briga pelo bronze, o judoca brasileiro encarou o holandês Jur Spijkers, que venceu a luta com um waza-ari no golden score. Dessa forma, o brazuca deu adeus às chances de medalha no Grand Slam de judô de Baku.