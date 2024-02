Amanda, Bia e Aline se apresentam para Copa Ouro

Amanda Coimbra, do Fluminense, Bia Menezes e Aline Milene, do São Paulo, desembarcaram em San Diego na manhã deste domingo (18). As jogadoras são as novas três integrantes da Seleção Brasileira e vão disputar a Copa Ouro Feminina Concacaf 2024.

Rafaelle e Adriana, do Orlando Pride, se encontraram com a equipe no sábado (17). Além delas, Bia Zaneratto, Lauren, Debinha, Julia Bianchi e Ary Borges já estão com a seleção. Portanto, a previsão é que o grupo fique completo até segunda-feira (19).

Mesmo sem o elenco completo, o técnico Arthur Elias vai comandar o primeiro treino do grupo na noite deste domingo (18), no Estádio Torero, em San Diego. Contudo, a fase de grupos inicia dia 21 e o primeiro jogo será contra o Porto Rico. Logo depois, a Seleção vai disputar a bola com a Colômbia no dia 24. Para finalizar essa etapa da competição, o Brasil enfrenta o Panamá no dia 27. Todas as disputas vão ser no Estádio Snapdragon e terá transmissão da ESPN e Star+.