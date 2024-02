Willian Lima fica em quinto lugar no Grand Slam de Baku

Aos 24 anos de idade, Willian Lima é o principal judoca brasileiro do peso meio leve. Ele buscava sua quinta quinta medalha em um Grand Slam. Seu último pódio em uma competição do nível foi em Antalya, na Turquia, em março do ano passado. Willian aparece em 11º lugar no ranking olímpico do peso meio leve, mas deve subir para o oitavo lugar na próxima atualização, pela campanha em Baku.

Outros brasileiros

Outros cinco brasileiros entraram em ação no primeiro dia do Grand Slam de Baku de judô. A única a vencer uma luta foi Amanda Lima, na categoria até 48kg. Ela, que ainda busca um lugar na zona de classificação para Paris-2024, superou a turca Merve Azak, por hansokumake, em sua estreia. No entanto, caiu diante da sérvia Milica Nikolic, quinta colocada do ranking mundial, por ippon, nas oitavas de final.

Pela categoria até 52kg, tanto Jessica Pereira quanto Larissa Pimenta ficaram de bye na primeira rodada, mas perderam na estreia. Jessica caiu diante da cipriota Sofia Asvesta, por ippon, enquanto Pimenta sofreu revés para a húngara Roza Gyertyas, após receber três shidôs. Michel Augusto (60kg) perdeu para o azeri Ahamd Yusifov, e Jessica Lima (52kg) caiu para a holandesa Julie Beurskens, na primeira rodada.

Competição que dá até mil pontos no ranking olímpico do judô, o Grand Slam de Baku segue em disputa neste final de semana. O Brasil contará com duas representantes neste sábado (17): Ketleyn Quadros (63kg) e Ellen Froner (70kg). No domingo (18), o país contará com Karol Gimenes (78kg), Marcelo Gomes (90kg), Giovani Ferreira (90kg), Leonardo Gonçalves (90kg), Rafael Buzacarini (100kg) e Rafael Silva (+100kg).