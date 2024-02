Unifacisa atropela Botafogo e volta a vencer no NBB

A Unifacisa voltou aos trilhos da vitória no NBB (Novo Basquete Brasil) do melhor jeito possível. Nesta sexta-feira (16), o time paraibano atropelou o Botafogo com o placar de 96 a 66 e encerrou uma sequência de duas derrotas consecutivas. Em outros jogos da noite, Paulistano, São José e xxx também terminaram vencedores.

Com 18 pontos para o Unifacisa, Facundo Corvalan terminou como o cestinha da partida e marcou 23 em eficiência. Ainda pelo time paraibano, Rafael Rachel (17p), Solanas (16p) e Gaskins (13p) encerraram o confronto com pontuações na casa dos dois dígitos. Do lado do Botafogo, Isaac Thornton se destacou com 18 pontos anotados.

Como resultado do triunfo, o Unifacisa se mantém com a sétima melhor campanha da primeira fase, com 16 vitórias e 10 derrotas, e encosta no Bauru Basket. Fazendo a temporada de retorno ao NBB, o Botafogo somou seu 9º revés seguido e amarga a antepenúltima posição vencendo apenas seis vezes em 27 jogos.