Tota ganha posições em Volta da Comunidade Valenciana

A segunda etapa da Volta da Comunidade Valenciana de ciclismo de estrada terminou com saldo positivo para Ana Vitória Magalhães. Nesta sexta-feira (16), a jovem ciclista brasileira cruzou a linha de chegada em 55º lugar e conseguiu subir posições na classificação geral do tour espanhol.

Carinhosamente conhecida como Tota Magalhães, a brasileira havia iniciado a competição com 72º lugar. A melhor performance na segunda etapa teve reflexo positivo na classificação geral, com ela ganhando oito posições e aparecendo em 64º lugar.

Diferentemente da etapa de abertura, os 117km desta sexta-feira contaram com muito mais fugas, com a primeira logo após a largada. Com muito mais pelotões dentro do top-100, Tota Magalhães chegou em um grupo com um distância (gap) de 4min33s da campeã da prova.