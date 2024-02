Talita e Taiana retomam parceria no Circuito Brasileiro

"Estou muito feliz em reeditar essa dupla com a Taiana, uma parceria que já foi muito vitoriosa. Nós já jogamos juntas em dois momentos. No primeiro, nós conseguimos o título do Circuito Mundial. Na segunda vez, foi bem especial. Eu estava retornando da gravidez. Então, tinha meu filho junto. A Taiana foi uma grande parceira naquele momento. Teremos a estreia do nosso time no mesmo local que fizemos em 2018, em Campo Grande, minha terra, com a minha família", comenta Talita.

Mais sobre a competição

A etapa de Campo Grande será a primeira competição dos atletas de alto nível na modalidade neste ano. Em 2023, o Sesc Botafogo Praia teve uma temporada de importantes conquistas. Talita foi campeã do Top 12 da etapa de João Pessoa do Circuito Brasileiro jogando ao lado de Thâmela. Enquanto isso, Giulia Gávio e Natasha Valente conquistaram o Aberto da etapa de Maringá.

Além disso, na base, Carol Sallaberry e Marcela Mattoso foram campeãs gerais do Circuito Brasileiro sub-19. Carol e Marcela, aliás, também representarão o Sesc Botafogo nesta etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. No entanto, elas vão disputar apenas a competição aberta. Por outro lado, Talita e Taiana estão no torneio principal.