Sesc Flamengo aumenta vantagem na liderança da Superliga

Do lado do Fluminense, destaque para o retorno da central Lara. Ela fez uma grande temporada em 2023 e foi convocada para a seleção brasileira, mas rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho em durante um treino no Japão. Lara voltou a ser relacionada nesta sexta-feira e entrou em quadra durante o jogo. "Foram nove meses fora. Mas estou feliz em voltar e ajudar as meninas apesar da vitória", afirmou a central tricolor.

Duelo no Z-2

No outro jogo do dia, Brasília Vôlei e São Caetano se enfrentaram no ABC Paulista. As duas equipes estão na zona do rebaixamento e quem levou a melhor na partida foi o Brasília que venceu o jogo por 3 a 0 (25/16, 25/19 e 25/16). Com o resultado, o time do Distrito Federal chega a 12 pontos, ficando apenas um ponto atrás do Bluvôlei que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Já São Caetano segue sem vencer nesta edição da Superliga e pode ter seu rebaixamento decretado na próxima rodada, onde enfrenta o Sesc Flamengo.