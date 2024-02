São Paulo x Corinthians - NBB 2023/2024: onde assistir ao vivo

São Paulo e Corinthians se enfrentam pelo segundo turno da temporada regular do NBB (Novo Basquete Brasil). O clássico Majestoso pela elite da modalidade do País acontece a partir das 11h deste sábado (17), no Ginásio do MorumBIS, em São Paulo. Contudo, o grande confronto paulistano ainda não tem transmissão ao vivo definida até o momento.

Como chegam as equipe?

Em 2024, o São Paulo vem fazendo uma campanha de recuperação após um péssimo início de temporada. Atuais vice-campeões do NBB, os tricolores não sabem o que é perder a quatro jogos. A sequência invicta começou com uma vitória contra o Fortaleza, no Ceará, e passou por triunfos contra o Paulistano e o Pato. Por fim, se consolidou após bater o Minas, líder da primeira fase, em plena Arena UniBH.

Atualmente em 12º lugar na tabela, duas posições abaixo que o São Paulo, o Corinthians faz uma campanha marcada por altos e baixos. O Timão iniciou o mês de fevereiro com uma sequência de três vitórias seguidas, mas logo viu essa invencibilidade ir por água abaixo após derrotas para Bauru e Sesi Franca. Apesar disso, os alvinegros têm motivos para acreditar em uma reabilitação, pois no 1º turno, derrotaram os rivais após 10 derrotas seguidas em duelos do NBB.