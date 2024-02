São Paulo bate o América-MG e segue invicto no Brasileiro Sub-20

Em confronto válido pela segunda rodada do Brasileiro Feminino Sub-20, o São Paulo visitou o América-MG na Arena Morro das Pedras, em Belo Horizonte-MG, e derrotou o adversário pelo placar de 2 a 0. Esta foi a segunda vitória do Tricolor Paulista na competição, que continua invicto e se encontra no segundo lugar do grupo B.

As autoras dos gols do São Paulo foram a zagueira Ana Beatriz, no primeiro tempo, e a meia-atacante Lúcia, já na etapa final. Com a goleada sobre o Corinthians na rodada de estreia, o time do Morumbi possui seis pontos no torneio. O clube só está atrás do Internacional, que também possui duas vitórias, mas com um saldo de gols superior (oito contra sete). Agora, na próxima rodada, o Tricolor enfrentará o Santos no dia 13 de março, às 15h. Já o Coelho, entra em campo no dia seguinte, também às 15h, para encarar o Atlético-MG.

Além disso, outra equipe paulista que se saiu vitoriosa nesta sexta-feira (16) pelo Brasileiro Sub-20 foi o Corinthians. No Parque São Jorge, o Timão triunfou sobre o Atlético-MG por 2 a 0, gols marcados por Gabi Medeiros e Rafa Rodrigues. As Brabas da Fiel venceram sua primeira partida e subiram para o terceiro lugar no grupo A. Por fim, na mesma chave, o Avaí/Kindermann superou o Red Bull Bragantino pelo placar de 2 a 1. Maria Eduarda Domingos e Jaqueline marcaram para as catarinenses, enquanto Evelly descontou para o time de Bragança.