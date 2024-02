São José ganha o bronze no Sul-Americano de vôlei masculino

O dia final do Campeonato Sul-Americano de Clubes de vôlei masculino começou com a disputa do terceiro lugar. Em um duelo nacional, o Farma Conde São José ganhou do Apan Blumenau por 3 a 1, com parciais de 25/17, 25/21, 22/25 e 25/14. Com o resultado, o time paulista/catarinense vai ao pódio do Sul-Americano pela primeira vez.

Mordido após uma derrota apertada na semifinal, o Farma Conde São José entrou com força na disputa do terceiro lugar. O time paulista dominou os dois primeiros sets do jogo, com o levantador Matheus Brasília conseguindo variar os ataques da equipe. No terceiro set, o Apan Blumenau reagiu para impedir a vitória do adversário por 3 a 0, abrindo cinco pontos de vantagem no início da parcial. São José chegou a encostar no placar, mas não foi possível a virada. Mas no quarto set, o Farma Conde São José voltou a dominar a partida, usando principalmente do saque para quebrar o passe do Blumenau e garantir a vitória. Os próximos compromissos das equipes são na Superliga Masculina de vôlei. Na terça-feira (20), às 18h30, o Apan Blumenau enfrenta o Sesi Bauru fora de casa. Em seguida, às 21h, o Farma Conde São José joga contra o Vôlei Renata em Campinas.