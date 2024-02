Sada Cruzeiro x Ciudad Vóley no Sul-Americano: onde ver ao vivo

Chegou a hora da grande decisão. Nesta sexta-feira (16), acontece a final do Campeonato Sul-Americano de Clubes de vôlei masculino. Atual heptacampeão continental, o Sada Cruzeiro será desafiado pelo Ciudad Vóley, da Argentina, que tenta o seu primeiro título na competição. A partida começa às 18h30, com transmissão do SporTV 2 e no YouTube.

O Sada Cruzeiro é o maior campeão sul-americano com nove títulos. A equipe venceu o torneio nas últimas sete edições e pode conquistar o seu décimo caneco em 2024. A equipe comandada por Felipe Ferraz foi dominante na fase de grupos, vencendo o Monteros, da Argentina, e o campeão boliviano Olympic por 3 a 0. Na semifinal, o Sada Cruzeiro derrotou o anfitrião Apan Blumenau por 3 a 0 para garantir a vaga na final.

Mas o Sada Cruzeiro não terá um desafio fácil na final. O adversário será o Ciudad Vóley, de Buenos Aires. A equipe é a atual campeã argentina e conta no seu elenco com Facundo Conte, um dos destaques da seleção do país que foi ao pódio na última Olimpíada. A equipe venceu Peerless, do Peru, e Apan Blumenau na fase de grupos e eliminou o Farma Conde São José na semifinal para chegar na disputa do título.