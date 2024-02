Sada Cruzeiro domina argentinos e é campeão do Sul-Americano

A América do Sul tem dono no vôlei masculino. Pela oitava edição seguida, o Sada Cruzeiro venceu o Campeonato Sul-Americano de Clubes. Nesta sexta-feira (16), a equipe mineira venceu o Ciudad Vóley, de Buenos Aires, por 3 a 0, com parciais de 25/16, 25/11 e 25/13. Esse é o décimo título continental do Cabuloso: 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 e 2024.

Para barrar o volume de jogo do Sada Cruzeiro, o Ciudad Vóley tentou forçar o saque para prejudicar a linha de passe do time brasileiro. Mas a equipe argentina cometeu uma série de erros no fundamento e viu o Cruzeiro se distanciar no placar. Diferente dos adversários, o time mineiro conseguiu anular os pontos fortes do Ciudad Vóley, com marcação forte do bloqeuio sobre Pozio e Facundo Conte, os principais atacantes do time argentino.

Com um grande volume de jogo, o Sada Cruzeiro dominou a partida do início a fim, não diminuindo o ritmo em momentos de grande vantagem. Com 25/16, 25/11 e 25/13, a equipe brasileira garantiu o seu oitavo título continental seguido.