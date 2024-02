Praia x Sesi Bauru no Sul-Americano: onde ver ao vivo

O Sul-Americano de Clubes de vôlei feminino chegou nas semifinais. Neste sábado (17), serão conhecidos os dois finalistas da competição, assim como os times que irão representar a América do Sul no Mundial de Clubes de 2024. Dentil Praia Clube e Sesi Bauru se enfrentam em um dos confrontos da semifinal da competição. A bola sobe às 15h30 para a partida que terá transmissão ao vivo do SporTV 2.

Atual campeão sul-americano, o Dentil Praia Clube está em busca do seu terceiro título sul-americano. A equipe comandada por Paulo Coco fez uma boa campanha na fase de grupos, vencendo as suas duas primeiras partidas: 3 a 0 sobre o Atlético Barbato, do Uruguai, e 3 a 0 sobre o Regatas Lima, do Peru.

Do outro lado da quadra, o Sesi Bauru tenta o seu primeiro título desde que o time foi para o interior de São Paulo, com o Sesi-SP tendo sido campeão sul-americano em 2014 quando ainda jogava na capital paulista. Jogando diante da sua torcida, a equipe ganhou do San Martín, da Bolívia, por 3 a 0 na primeira rodada. Na segunda, o time perdeu por 3 a 1 para o Minas e assim terminou em segundo lugar no grupo B da competição.