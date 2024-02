Praia Clube confirma vaga na semifinal do Sul-Americano

Confirmando o favoritismo, o Dentil Praia Clube encerrou a fase de grupos do Campeonato Sul-Americano de Clubes de vôlei feminino de maneira invicta. Nesta sexta-feira (16), a equipe comandada por Paulo Coco dominou o Regatas Lima-PER e venceu por 3 sets a 0 (25/15, 25/18 e 25/14) para garantir a liderança da chave A e classificação para semifinal.

Além da classificação invicta, a torcida do Praia também teve uma boa notícia na partida desta noite. Após incerteza sobre sua participação no torneio, Sofya Kuznetsova apareceu no time inicial do time praiano. A ponteira russa era dúvida por conta de um diagnóstico de dengue no início da semana. Retornando à essa, a principal atacante da temporada marcou 14 pontos.

Contudo, o prêmio de melhor jogadora em quadra ficou com Adenízia. A central do Praia Clube marcou 8 pontos no confronto. Na partida, a maior pontuadora foi a ponteira Monique, que derrubou 17 bolas no lado peruano.