Philipe Chateaubrian fica em 47º e não avança na Copa do Mundo

Na etapa de Granada da Copa do Mundo de Rifle e Pistola, na Espanha, o brasileiro Philipe Chateaubrian terminou a qualificatória na 47ª posição e não conseguiu se classificar para a decisão da prova de pistola de ar 10m. Lembrando que o atleta de 35 anos já garantiu uma vaga para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, em julho.

No quali, Philipe iniciou com um desempenho razoável e alcançou 95 acertos nas primeiras duas rodadas de disputa. Logo depois, o brasileiro teve uma leve piora e bateu a marca de 93 na terceira tentativa. Chateaubrian melhorou o seu nível na sequência e conseguiu incríveis 98 de 100 pontos possíveis. Porém, na reta final da prova, ele voltou a atingir resultados inferiores e finalizou com 568 acertos totais, ficando no 47º lugar.

Em novembro de 2022, Philipe Chateaubrian classificou o Brasil aos Jogos de Paris nessa mesma prova. Ele alcançou esse feito após conquistar o título do Campeonato das Américas de tiro esportivo, realizado na cidade de Lima, no Peru. Além disso, essa foi a primeira vaga garantida para o país em uma modalidade individual no atual ciclo olímpico. Hoje, o time brasileiro já possui 159 atletas classificados.