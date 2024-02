Nicole Silveira fica em 24º lugar na Copa do Mundo de Altenberg

A brasileira Nicole Silveira voltou a competir na Copa do Mundo de skeleton na manhã desta sexta-feira (16), desta vez em Altenberg, na Alemanha. Assim como aconteceu na última etapa, ela não teve um bom desempenho e terminou na 24ª colocação geral, com um acumulado de 1min58s75, mais de dois segundos atrás da primeira colocada, a alemã Tina Hermann.

Nicole marcou 59s23 na primeira descida, ficando em 19º lugar. Já na segunda descida, ela teve um desequilíbrio em uma das curvas, quase que como em Sigulda, no início do mês, e perdeu bastante tempo. No fim, a gaúcha marcou 59s52 e teve o 24º melhor tempo da volta, a frente apenas de uma atleta (somente 25 atletas disputam a segunda descida).

A alemã Tina Hermann, tetracampeã mundial, foi a vencedora da prova, com 1min56s46. A também alemã Susanne Kreher ficou com a segunda colocação, anotando 1min56s56, apenas um décimo atrás da compatriota. Por fim, completando o pódio, a estadunidense Mystique Ro ficou em terceiro lugar, com 1min56s70. Ao todo, 32 atletas participaram da disputa.