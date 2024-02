Minas x Regatas Lima no Sul-Americano: onde ver ao vivo

O Sul-Americano de Clubes de vôlei feminino chegou nas semifinais. Neste sábado (17), serão conhecidos os dois finalistas da competição, assim como os times que irão representar a América do Sul no Mundial de Clubes de 2024. O Gerdau Minas enfrenta o Regatas Lima, do Peru, em um dos confrontos da semifinal da competição. A bola sobe às 18h para a partida que terá transmissão ao vivo do SporTV 2.

Tetracampeão sul-americano, o Gerdau Minas está em busca do seu quinto título continental. A equipe começou sua campanha com uma vitória por 3 a 1 sobre o Sesi Bauru que é o anfitrião da competição. Em seguida, na segunda rodada, o time poupou as suas titulares para vencer o San Martín, da Bolívia, por 3 a 0 e encerrar a fase inicial em primeiro lugar no grupo B.

Do outro lado da quadra estará o Regatas Lima, do Peru. Atual tricampeão peruano, a equipe ficou em quarto lugar na última edição do Sul-Americano de Clubes. Na primeira fase da competição, o time ganhou do Atlético Barbato, do Uruguai, por 3 a 0. As peruanas perderam para o Praia Clube em três sets na última rodada, no jogo que definiu a colocação dos times do grupo A da competição.