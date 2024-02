Minas avança à semifinal do Sul-Americano de vôlei feminino

Estão definidos os confrontos das semifinais do Campeonato Sul-Americano de Clubes de vôlei feminino. Nesta sexta-feira (16), o Gerdau Minas ganhou do San Martín, da Bolívia, por 3 a 0, com parciais de 25/10, 25/13 e 25/20. Com o resultado, o time comandado por Nicola Negro irá enfrentar o Regatas Lima, do Peru, na semifinal da competição.

O Minas fez uma boa estreia no Sul-Americano, vencendo o anfitrião Sesi Bauru por 3 a 1 (25/19, 18/25, 26/24 e 25/17). Sabendo o baixo nível técnico do adversário, o técnico Nicola Negro optou por usar o time reserva no jogo, com Carol Gattaz fazendo sua primeira partida como titular desde que votou da lesão no joelho que sofreu no ano passado. A central Rebeca foi a maior pontuadora do jogo, com 16 pontos, seguida pelas ponteiras Annie Mitchem (14) e Luiza Vicente (11) e por Gattaz que teve 11 acertos na partida.

Com a vitória sobre o San Martín, o Minas ficou em primeiro lugar no grupo B do Sul-Americano de Clubes. A equipe irá enfrentar o Regatas Lima, do Peru, que ficou em quarto lugar nas última duas edições da competição. Do outro lado da chave, um duelo nacional entre Dentil Praia Clube e Sesi Bauru. As duas partidas acontecem neste sábado (17) na Arena Paulo Skaf, em Bauru.