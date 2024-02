Luisa Stefani na final do WTA de Doha: saiba onde assistir ao vivo

Brasil na decisão! Em confronto válido pela final da chave de duplas do WTA 1000 de Doha, no Catar, a brasileira Luisa Stefani e sua parceira, a holandesa Demi Schuurs, enfrentarão as estadunidenses Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk. A partida acontecerá neste sábado (17), às 9h30, no horário de Brasília-DF. Além disso, o duelo terá transmissão ao vivo pelo Star+, no streaming.

Campanha da dupla

No seu jogo de estreia, Luisa e Demi derrotaram a cazaque Anna Danilina e a ucraniana Nadiia Kichenok pelo placar de 2 a 0 (6/4 e 7/6). Logo depois, elas passaram pelas russas Anastasia Potapova e Vera Zvonareva nas oitavas. O confronto de maior peso ocorreu nas quartas de final, quando Stefani e Schuurs enfrentaram a belga Elise Mertens e a taiwanesa Hsieh Su-wei, dupla líder do ranking da WTA. Com uma atuação espetacular, a brasileira e sua parceira venceram por 2 a 0 (6/1 e 6/3). Por fim, elas eliminaram as tchecas e Marie Bouzková e Markéta Vondroušová na semifinal para chegar até a decisão.

Além disso, esta será a quinta final de um WTA 1000 da carreira de Luisa Stefani. Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, ela venceu o Aberto de Montreal em 2021, ao superar a croata Darija Jurak e a eslovena Andreja Klepa?. No ano seguinte, junto com a australiana Storm Sanders, Lulu bateu a compatriota Bia Haddad Maia e a cazaque Anna Danilina para levantar a taça do WTA de Guadalajara. Por outro lado, Stefani foi superada nas decisões das competições de Miami e Cincinnati, ambas em 2021.