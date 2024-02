Luisa Stefani e Demi Schuurs vão à final do WTA 1000 de Doha

A brasileira Luisa Stefani e a sua companheira holandesa Demi Schuurs venceram mais uma partida nesta sexta-feira (16) e se classificaram para a final do torneio de duplas do WTA 1000 de Doha, no Catar. Desta vez, a parceria superou as tchecas Marie Bouzkova/Marketa Vondrousova por 2 sets a 0 (6/1 e 6/4), em 1h10min de partida. A decisão será contra Dolehide/Kraczyk ou Kalinina/Xu.

Cabeças de chave número 5, Stefani e Schuurs chegaram embaladas depois de despacharem as principais favoritas ao título na rodada anterior. A brasileira e a holandesa começaram bem a semifinal e foram arrasadoras no primeiro set, vencendo por 6/1. As tchecas melhoraram na segunda parcial, mas Stefani e Schuurs conseguiram uma quebra no nono game para ganharem por 6/4.

Garantidas na final, a dupla agora aguarda o confronto das norte-americanas Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk contra a ucraniana Anhelina Kalinina e a chinesa Yifan Xu, pela outra semifinal, para saber quem enfrentarão na decisão. A expectativa é de que a final aconteça já neste sábado (17), mas ainda sem horário definido.