Guilherme Costa sai da disputa dos 1500m no Mundial

Terminou a participação de Guilherme Costa, o Cachorrão, no Mundial de Esportes Aquáticos em Doha, no Catar. Na tarde desta sexta-feira (16), a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) comunicou a retirada do atleta das eliminatórias dos 1500m livre, que acontece neste sábado (17). Dessa forma, o brasileiro encerra sua campanha em Doha e já continua os seus treinos com foco nos Jogos Olímpicos de Paris.

"A comissão técnica da CBDA optou por retirar o atleta Guilherme Costa da disputa dos 1500m livre, no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Doha. A prova será realizada neste sábado. Com a não classificação para final do 4x200m livre, seu treinador optou por retornar imediatamente aos treinos na continuidade da preparação para os Jogos Olímpicos", disse a CBDA através de um comunicado. Principal nome da natação masculina do Brasil atualmente, Guilherme Costa participou de duas finais no Mundial de Doha, ficando em quarto lugar nos 400m livre e em sexto nos 200m livre. O Atleta também participou dos 800m livre e do revezamento 4x200m livre, mas não avançou para essas finais. Medalhista de bronze nos 400m livre no Mundial de 2022, Cachorrão é uma das maiores chances de medalha da natação brasileira em Paris. Ele já tem os índices dos 200m, 400m e 800m livre e portanto deve confirmar sua segunda participação nos Jogos após a seletiva olímpica. O evento acontecerá em maio no Rio de Janeiro.