Etapa de Sunset da WSL: acompanhe o 2º evento da temporada

Após a abertura da temporada de 2024 do Circuito Mundial de Surfe, a WSL, em Pipeline, a disputa segue no Havaí para a etapa de Sunset. Depois de alguns dias de adiamento, o evento deve iniciar na próxima chamada, que será neste sábado (17), às 14h45, no horário de Brasília-DF. Além disso, o torneio terá transmissão ao vivo dos canais SporTV, assim como no site, aplicativo e YouTube da WSL.

Parte do Championship Tour desde 2022, a etapa de Sunset Beach ocorre em Oahu, terceira maior ilha do Havaí, na região de North Shore. Na sua primeira edição, o local Barron Mamiya se sagrou campeão ao derrotar o japonês Kanoa Igarashi. Depois, foi a vez do brasileiro Filipe Toledo vencer a competição, superando o estadunidense Griffin Colapinto na decisão. Entre as mulheres, a costarriquenha Brisa Hennessy e a australiana Molly Picklum subiram no lugar mais alto do pódio.

Estreia para esquecer dos brasileiros

Na estreia da nova temporada da WSL, os surfistas brasileiros não tiveram um bom desempenho, principalmente no masculino. A melhor campanha foi de Yago Dora, que chegou até as oitavas de final e caiu para o futuro campeão Barron Mamiya. Já no feminino, Luana Silva e Tatiana Weston-Webb pararam nas quartas, diante de Brisa Hennessy e da estadunidense Caitlin Simmers (vencedora do evento), respectivamente.