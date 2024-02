Corinthians x Cruzeiro - Final da Supercopa Feminina: onde assistir

Agora vale taça! Em confronto válido pela final da Supercopa Feminina de futebol, Corinthians e Cruzeiro medirão forças em busca do título da competição nacional. A partida acontecerá neste domingo (18), às 10h30, na Neo Química Arena, na cidade de São Paulo-SP. Além disso, o duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo e do SporTV.

Bicampeão da Supercopa, o Corinthians entra na decisão com o foco no tricampeonato em três edições do torneio. Nos campeonatos anteriores, o Timão superou Grêmio e Flamengo nas respectivas finais. A equipe paulista mandará o jogo decisivo de 2024 por ter a melhor campanha na competição. Assim, nas quartas, as Brabas superaram o Internacional por 4 a 2. Logo depois, vitória sobre a Ferroviária, agora pelo placar de 2 a 0.

Diferente do rival, o Cruzeiro chega na sua primeira final de Supercopa Feminina. Primeiramente, o clube de Belo Horizonte iniciou sua trajetória vencendo o Real Brasília por 1 a 0. Na sequência, as mineiras derrotaram o Avaí/Kindermann pelo placar elástico de 3 a 0, gols de Byanca Brasil (duas vezes) e Mariana Pires.