Brasileiros não conseguem finais na Copa do Mundo do Cairo

O Brasil encerrou sua participação na etapa do Cairo da Copa do Mundo de ginástica artística por aparelhos sem ir a finais. Arthur Nory, Bernardo Actos, Caio Souza e Yuri Guimarães competiram no segundo dia de qualificatórias, nesta sexta-feira (16), mas ficaram distantes de avançarem para brigar pelas medalhas. O circuito é classificatório olímpico para Paris-2024.

Retornando de grave lesão que o deixou afastado das competições por seis meses, Caio Souza disputou dois aparelhos nesta sexta. Ele foi o 16º colocado nas barras paralelas, marcando 13.430, e ficou em 27º lugar na barra fixa, com 12.400, depois de sofrer uma queda. Um dia antes, Caio já havia competido nas argolas, em que terminou na 11ª colocação. Quem também competiu na barra fixa e sofreu uma queda em sua apresentação foi Arthur Nory. Ele marcou 12.770 e ficou na 23ª colocação geral. O último classificado à final neste aparelho foi o japonês Tanigawa Kakeru, com 13.830. O líder do quali foi o colombiano Angel Barajas, com 14.530. Barajas, aliás, será o único representante das Américas na final da prova. Já nas barras paralelas, Caio Souza teve a companhia de Bernardo Actos. O brasileiro não conseguiu fazer uma apresentação completa e terminou na 40ª colocação entre 54 atletas, marcando 11.170. O líder do aparelho foi o ucraniano Illia Kovtun, com 15.100, enquanto o último classificado à final foi o francês Cameron Bernard, com 14.330.