Brasil garante 4x200m livre e terá cinco revezamentos em Paris

O tempo foi bem abaixo do que o feito por Murilo Sartori, Guilherme Costa, Fernando Scheffer e Luiz Altamir Melo no ano passado. Na ocasião, eles marcaram 7min06s43 para ficar em oitavo lugar na final. Ainda assim, o Brasil garantiu sua vaga olímpica uma vez que não foi ultrapassado por nenhum outro time e se manteve no top-13 dos melhores tempos.

Com a classificação do 4x200m livre masculino, a natação brasileira terá cinco revezamentos em Paris-2024. Além da vaga obtida hoje, o país já tinha carimbado o passaporte no 4x100m livre masculino, 4x100m livre feminino, 4x200m livre feminino e 4x100m medley misto. Dessa forma, o Brasil só não terá equipes olímpicas no 4x100m medley masculino e no 4x100m medley feminino.

Matheus Gonche na semifinal

Outro três brasileiros competiram na sessão das preliminares desta sexta-feira no Mundial de Esportes Aquáticos de Doha. O principal destaque foi Matheus Gonche, que se classificou para a semifinal dos 100m borboleta com o 14º melhor tempo, marcando 52s46. O líder da preliminar foi o austríaco Simon Bucher, com 51s42. A semi ocorrerá na tarde desta sexta.

Já nos 800m livre feminino, Gabrielle Roncatto e Beatriz Dizotti ficaram fora da final. Elas competiram na terceira e última bateria preliminar - a mais forte de todas - e ficaram em sétimo e em oitavo lugar, respeticvamente. Gabi anotou 8min37s00 para ficar em 11º lugar geral, enquanto Bia fez 8min43s73 e foi a 17ª. A última classificada foi a japonesa Ihchika Kajimoto, com 8min35s25.