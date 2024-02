Brasil disputará o Grand Prix da Alemanha com 16 judocas

A seleção brasileira de judô paralímpico vai disputar neste sábado (17) e domingo (18) sua primeira competição da temporada de 2024: o Grand Prix da Alemanha, realizado na cidade de Heidelberg. As lutas preliminares começam às 6h e o bloco das finais às 11h (ambos horários de Brasília-DF).

O GP de Heidelberg, para o qual o Brasil enviou 16 judocas, é o primeiro dos três eventos do circuito internacional previstos para acontecer antes dos Jogos Paralímpicos de Paris-2024. Os demais serão em Antalya, na Turquia, em abril, e Tbilisi, na Geórgia, em maio. Além disso, todos contam pontos para o ranking mundial, principal critério de distribuição de vagas da modalidade para o evento multiesportivo na França. Atualmente, a equipe brasileira teria representantes em 12 das 16 categorias das Paralimpíadas. Haverá transmissão ao vivo do Grand Prix pelo canal no YouTube da Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA, em inglês).

O atual ciclo paralímpico começou a contar pontos a partir do Campeonato Europeu de 2022 e serão válidas competições até junho de 2024. Todos os campeonatos do último ano do ciclo paralímpico, ou seja, entre junho de 2023 e junho de 2024, valem o dobro de pontos. Por fim, os atletas podem escolher, dentre todas as etapas de Grand Prix que disputarem, somente seus cinco melhores resultados (caso disputem mais do que cinco).