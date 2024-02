Balduccini fica em 6º na sua primeira final individual em Mundiais

Na decisão dos 100m livre feminino do Mundial de Doha, no Catar, a brasileira Stephanie Balduccini finalizou na sexta colocação. Esta foi a primeira final individual da jovem nadadora de 19 anos em um Campeonato Mundial. Matheus Gonche, por sua vez, disputou a semifinal do 100m borboleta e não conseguiu seguir adiante no torneio. Gabrielle Assis entrou de última hora na prova decisiva dos 200m peito e acabou em sétimo.

Stephanie iniciou a prova com um ritmo mais lento, batendo em oitavo nos primeiros 50 metros. Depois, a brasileira acelerou na volta e terminou a disputa em sexto lugar, com o tempo de 54s05. Além disso, a atleta paulista atingiu a melhor marca da sua carreira, ao superar o 54s07 conquistado na semifinal. Agora, Balduccini seguirá para os Estados Unidos, onde irá disputar o Campeonato Universitário representando a Universidade de Michigan.

Novidade na final e Gonche fora da decisão no borboleta

Mais tarde, uma notícia surpreendente impactou a equipe brasileira. Por conta da desistência da lituana Kotryna Teterevkova, Gabrielle Assis garantiu sua vaga na final dos 200m peito, já que a nadadora era a primeira reserva da disputa. Na prova, ela controlou a velocidade na primeira piscina e virou na oitava posição. Gabi seguiu com esse ritmo nas parciais seguintes e teve uma boa melhora nos últimos metros, finalizando no sétimo lugar com o tempo de 2min25s66.